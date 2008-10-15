افتتاح باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از افتتاح رسمی باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار خبر داد و گفت: این باشگاه فضای جدیدی است که استادان، دانشجویان و کارشناسانی که به حج عمره رفته اند با عضویت در این باشگاه می توانند پس از سفر نیز با یکدیگر ارتباط داشته باشند.