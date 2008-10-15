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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۶

افتتاح باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار

افتتاح باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از افتتاح رسمی باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار خبر داد و گفت: این باشگاه فضای جدیدی است که استادان، دانشجویان و کارشناسانی که به حج عمره رفته اند با عضویت در این باشگاه می توانند پس از سفر نیز با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار 29 مهر ماه در دانشگاه تربیت مدرس افتتاح می شود. در حال حاضر 300 نفر از دانشگاهیان عضو این باشگاه مجازی هستند و در فضای آن وبلاگهایی راه اندازی کرده اند.

وی از برگزاری اولین نشست تشکلهای خیریه دانشجویی در آبان ماه در دانشکده علوم حدیث خبر داد و گفت: کلیه تشکلهای خیریه دانشجویی فعال در دانشگاهها در این گردهمایی حضور پیدا می کنند. از مراکز حرفه ای متعددی نیز دعوت شده تا در راستای ساماندهی و تقویت عرصه تشکلهای خیریه دانشگاهها حمایت کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از اجرای گروههای هنری دانشجویی در نوروز امسال در خارج کشور خبر داد و گفت: نوروز امسال گروههای دانشجویی کشور با همکاری اداره کل فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج کشور اجرا دارند و قرار است نوروز امسال در خارج از کشور از پتانسیل دانشجویی دانشگاههای کشور استفاده شود.

کد مطلب 765410

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