افتتاح باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: باشگاه مجازی دانشگاهیان عمره گزار 29 مهر ماه در دانشگاه تربیت مدرس افتتاح می شود. در حال حاضر 300 نفر از دانشگاهیان عضو این باشگاه مجازی هستند و در فضای آن وبلاگهایی راه اندازی کرده اند.
وی از برگزاری اولین نشست تشکلهای خیریه دانشجویی در آبان ماه در دانشکده علوم حدیث خبر داد و گفت: کلیه تشکلهای خیریه دانشجویی فعال در دانشگاهها در این گردهمایی حضور پیدا می کنند. از مراکز حرفه ای متعددی نیز دعوت شده تا در راستای ساماندهی و تقویت عرصه تشکلهای خیریه دانشگاهها حمایت کنند.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از اجرای گروههای هنری دانشجویی در نوروز امسال در خارج کشور خبر داد و گفت: نوروز امسال گروههای دانشجویی کشور با همکاری اداره کل فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج کشور اجرا دارند و قرار است نوروز امسال در خارج از کشور از پتانسیل دانشجویی دانشگاههای کشور استفاده شود.
نظر شما