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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۵

جانشین مدیرکل الکترونیک ناجا در گفتگو با مهر: رادار زمینی برای اهداف متحرک در کشور طراحی و ساخته شد

جانشین مدیرکل الکترونیک ناجا در گفتگو با مهر: رادار زمینی برای اهداف متحرک در کشور طراحی و ساخته شد

جانشین مدیرکل الکترونیک و مراقبت فاوا ناجا از موفقیت محققان کشور در طراحی و ساخت رادار زمینی برای اهداف متحرک خبر داد و گفت: این نوع رادار یا آشکارساز می تواند برای ردیابی نفر پیاده، انواع خودروهای سبک و سنگین و هر هدف متحرک زمینی استفاده شود.

احمد دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رادار از نوع Moving target indicator یا به اختصار MTI است، گفت: به همت محققان کشور توانستیم با استفاده از سنسورهایی راداری برای اهداف متحرک زمینی طراحی کنیم که قادر است در شرایط مختلف آب و هوایی چون برف و باران ماموریتهای مورد نظر را انجام دهد.

جانشین مدیر کل الکترونیک و مراقبت فاوا ناجا به مزایای این رادار اشاره کرد و اظهار داشت: این رادار قادر است اهداف را در کل مسیر حرکت به صورت یکپارچه ردگیری کند.

دولتخواه با بیان اینکه از این وسیله در ماموریتهای پلیس برای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان استفاده می شود به مهر گفت: برای پوشش مرزها با توجه به گستردگی آنها و محدودیتهایی که به لحاظ جغرافیایی دارند، نمی توان تنها به نیرویهای انسانی تکیه کرد بلکه نیاز به تکنولوژی روز است تا به وسیله آن بتوان به طور کامل مرزها را پوشش داد.

کد مطلب 765415

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