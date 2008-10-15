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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۳۰

سفیر عراق در آنکارا :

عراق آماده همکاری با ترکیه در مبارزه با پ.ک.ک است

عراق آماده همکاری با ترکیه در مبارزه با پ.ک.ک است

سفیر عراق در آنکارا از آمادگی کشورش برای همکاری با ترکیه در مبارزه با حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، همزمان با سفر هیئتی از ترکیه به شمال عراق برای مذاکره با مقامات این منطقه درباره پ.ک.ک، "صباح عمران" اعلام کرد که بغداد آماده همکاری با آنکارا در مبارزه با این گروه است.

به گفته سفیر عراق در آنکارا، هیئت اعزامی از ترکیه به عراق تا کنون دیدارهایی را با مقامات عراقی درباره همکاریهای دو جانبه و پ.ک.ک انجام داده اند.

عمران در ادامه افزود : دولتهای مرکزی عراق و ترکیه و همچنین دولت محلی شمال عراق به صراحت اقدامات تروریستی حزب کارگران کردستان را محکوم می کنند.  

در شرایطی که تنشها بین جدایی طلبان پ.ک.ک و دولت ترکیه شدت یافته، پارلمان ترکیه 17 مهر ماه مجوز حمله به مواضع این گروه را تمدید کرد .

نیروهای پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق و در مرز ترکیه پنهان شده اند و از این نقطه عملیات علیه نظامیان آنکارا را برنامه ریزی می کنند.

15 نفر از نیروهای ترکیه اخیرا به دست عناصر پ.ک.ک در حمله ای در نزدیکی مرز با عراق کشته شدند که ارتش ترکیه پس از آن حمله گسترده و مداوم به مواضع شورشیان را در دستور کار قرار داد.

درگیری ها میان حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه که از سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون 39 هزار کشته برجا گذاشته است.

کد مطلب 765422

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