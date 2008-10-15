تلاش فیفا برای بهبود عملکرد داوران با نرم افزار کنترل عملکرد داور

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار SportCode نرم افزاری است که توسط شرکت Sportstec و به منظور افزایش دقت و سرعت عملکرد داوران فوتبال تهیه شده است.

به گفته این شرکت، نرم افزار فوق به سفارش سازمان بین المللی فوتبال (فیفا) به منظور تحلیل عملکرد داوران فوتبال طراحی و ساخته شده است.

فیفا از این نرم افزار برای تحلیل تصمیمات اتخاذ شده توسط داوران و مکان قرار گیری آنها در هنگام اخذ تصمیم استفاده می کند تا امکان ارائه جایگیری بهتر داور در هنگام تصمیم گیری و احتمال تاثیر احساسات و یا فشار بازی بر تصمیم وی را مورد بررسی قرار دهد.

این سازمان همچنین از نرم افزار SportCode برای ردیابی حرکات داوران در اطراف زمین استفاده کرده تا بتواند میزان مسافت پوشش داده شده توسط داور، میزان ضربان قلب و تناسب مورد نیاز برای انجام این مسئولیت خطیر در سطح بین المللی را تجزیه و تحلیل کند.

اکثر داوران قادرند در عرض 90 دقیقه 10 کیلومتر را بدوند و فیفا با استفاده از این نرم افزار قصد دارد امکان توانایی داوران را در دوی سرعت در مسافت 5 در 70 متر در عرض 3 دقیقه و میزان دقت وی پس از طی این مسافت در مدت زمانی کوتاه را بررسی کند.

بر اساس گزارش سایت Onthepitch، فیفا در نهایت قصد دارد با استفاده از این تکنولوژی سطح عملکرد داوران شامل دقت، سرعت و توانایی آنها در سطح بین المللی را افزایش دهد.