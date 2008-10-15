تئاتر "سرزمین سفلی" در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد به روی صحنه رفت

کمال الدین غراب کارگردان تئاتر سرزمین سفلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: تئاتر سرزمین سفلی با محوریت انسان و تعلقات او، مضمونی انسان شناسانه دارد، که تا 3 آبان ماه در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد بر روی صحنه می رود.

غراب با بیان این مطلب گفت: سه نمایشگاه «درد بودن»، «سرود سرنوشت» و «سرزمین سفلی» برای من به مثابه یک سه گانه نمایشی است که در آن به موضوع واحد، انسان، جهان و سرنوشت او از سه منظر متفاوت پرداخته شده است.

وی افزود: در نمایشنامه «درد بودن» به این موضوع از منظر دینی و قرآنی نگاه شده بود آنگونه که در اندیشه دینی تبیین شده که ما از انسان چه انتظاری داریم و در این راستا داستان خلقت انسان چنانچه که در قرآن آمده بررسی شده است.

وی افزود: در «درد بودن» داستان به گونه ای تنظیم شده بود که تا حدی جنبه های فکری و اندیشه های دکتر شریعتی را نیز در بر می گرفت.

غراب اظهار داشت: «سرود سرنوشت» نیز به انسان و جهان آفرینش می پرداخت و آن را از دیدگاه فلسفی و عرفانی مورد بررسی قرار می داد و در «سرود سرنوشت» سعی کردم مسئله زندگی را، آنگونه که در اندیشه فلاسفه و عرفای بزرگ و در راس آن مولوی آمده است، بیان نمایم.

وی ادامه داد: اما سرزمین سفلی ضلع دیگر این مثلث است، در سرزمین سفلی نگاه ما به عبارتی انسان شناسانه است که به مهمترین واقعیات زندگی انسان عشق، آرزو و تعلقات او و از سوی دیگر فساد و نابودی آنها می پردازد و انتخاب گری انسان در بین واقعیاتی که در آنها گرفتار آمده است را مورد تاکید قرار می دهد.

مترجم کتاب «نیایش های پیامبر» افزود: پدید آمدن، ایجاد و تعلق به آن چه که انسان ساخته یا می سازد و از بین رفتن همه آنها بوسیله عوامل طبیعی و انسانی که مدام زندگی انسان را تهدید می کند محوریت نمایشنامه سرزمین سفلی را تشکیل می دهد.

غراب خاطر نشان کرد: انسان در کشمکش تعلقات و نابودی آنها حاصلی جز رنج ندارد که برای مبارزه غلبه بر این رنج پاسخ های مختلفی وجود دارد، اما پاسخ ما به این سوال، پاسخی ویژه است که با آنچه که در فرهنگ ایرانی عمومیت دارد و تجربه شده و انسان های پیروز تجربه اش کرده اند، تعیین می شود.

کارگردان سرزمین سفلی در خصوص ویژگی های این تئاتر، افزود: بازیگران این مجموعه از بهترین بازیگران تئاتر مشهد هستند.

غراب گفت: این تئاتر نسبت به "سرود سرنوشت" و "درد بودن" زحمت بسیاری را برای عوامل اجرایی و بازیگران به همراه داشت، دکور نمایش بسیار مفصل تر از دو نمایش قبل بود و تعداد بازیگران نیز دو برابر بودند، نمایش حداقل 8 ماه تمرین شده است که حدود 5/1 ساعت صحنه های فعال نمایشی خواهد داشت.

تئاتر سرزمین سفلی تا 3 آبان ماه در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد از ساعت 18:30 با بازی سروش طاهری، احسان ابراهیمی، کریم جشنی، شهره مکرمی، الهه پژوهی، سعید توکلی، سعید صمدی، علی باقرلی، عباس جانفدا و امید خرم و با کارگردانی کمال الدین غراب به روی صحنه می رود.