رشد 38 درصدی استاندارد مصالح در سال جاری

محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر گفت: بررسی عملکرد مشترک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، موسسه استاندراد، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بازرگانی و نظام مهندسی کشورنشان می دهد دراجرای استانداردهای اجباری مصالح در سطح استانها و مرکز رشد 38 درصدی ایجاد شده است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بیان کرد: در حال حاضر به غیراز مصالحی همچون کاشی، سرامیک، آهن آلات و یا سیمان که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند، درمابقی مصالح ساختمانی رشد 38 درصدی در سال جاری ایجاد شده است.

وی با اشاره به رشد ایجاد شده از تغییر جهت به کارگیری مصالح غیراستاندارد به استاندارد عنوان کرد: تا پایان سال جاری رشد استاندارد سازی درمصالح ساختمانی افزایش می یابد، و هم اکنون در ساخت و سازهای صنعتی یا نیمه صنعتی، مصالح استاندارد به کارگرفته می شود.

فاطمی عقدا سیاست جدید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تا پایان سالجاری را معرفی فناوریهای جدید عنوان کرد و گفت: فعالیت در زمینه شناسایی و ابداع فناوری های جدید متناسب با شرایط کشور در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در حال انجام است و تا پایان سالجاری تحقیقات جهت معرفی فناوری های نوین ادامه دارد.

وی اعلام کرد: در سالجاری 4 تا 5 فناوری منتخب و دو فناوری بومی به منظور تامین نیازهای بخش ساخت و ساز کشور به لحاظ اقتصادی و کیفی ارایه می شود.