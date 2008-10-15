واکسیناسیون مناسب ترین روش پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا

دکتر داوود یادگاری با اشاره به آغاز فصل سرما و شیوع بیماریهایی واگیر به خصوص در نزد کودکان به خبرنگار مهر گفت: بهترین روش جلوگیری از ابتلا به آنفلوآنزا ، پیشگیری از ابتلا به آن است که مناسب ترین شیوه پیشگیری واکسیناسیون در برابر این بیماری است.

وی از کودکان بالای 6 ماه تا زیر 5 سال، سالمندان، مبتلایان به بیماریهای قلبی و ریوی، دیابت، کلیوی و افرادی که به بیماریهای مزمن دچار هستند به عنوان افراد در معرض خطر ابتلا به آنفلوآنزا نام برد.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین مادران باردار، کودکان مبتلا به آسم، پرسنل مراکز درمانی و افرادی که مراقبت از سالمندان را بر عهده دارند، به عنوان دیگر گروههایی نام برد که انجام واکسیناسیون برای آنان ضروری است.

یادگاری با توصیه به افراد در معرض خطر برای استفاده از واکسن آنفلوآنزا ، در عین حال تصریح کرد: این افراد می بایست قبل از واکسیناسیون با پزشک معالج خود مشورت کنند.