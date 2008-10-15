انگلیس خواستار امضای توافقنامه امنیتی با عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، بیل رامیل در حال حاضر در عراق بسر می برد. این توافقنامه به نیروهای انگلیسی اجازه می دهد که پس از پایان ماموریت این نیروها در عراق در این کشور باقی بمانند.

مدت حضور نیروهای انگلیسی در عراق که از سوی سازمان ملل تعیین شده است، در حالی اواخر سال جاری به پایان می رسد که انگلیس نگران است روسیه و دیگر گروههای مخالف جنگ عراق نسبت به تلاش آن برای تجدید دوره ماموریت نیروهای انگلیسی اعتراض کنند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه تایمز گفته بود: عراق دیگر برای مدت زیادی به حضور نظامیان بریتانیایی در مناطق جنوبی خود نیاز نخواهد داشت و از همین رو نظامیان انگلیسی باید عراق را ترک کنند.

نخست وزیر عراق در حالی خواستار خروج نظامیان انگلیسی از عراق شده که گزارشهای محرمانه ارتش بریتانیا حکایت از وضعیت ناگوار نظامیان این کشور در عراق و افغانستان دارد.