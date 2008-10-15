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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

یزدی خواه در گفتگو با مهر:

حذف کلاسهای بالای 40 نفر در برخی از مناطق ممکن نیست

حذف کلاسهای بالای 40 نفر در برخی از مناطق ممکن نیست

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران گفت: حذف کلاسهای بالای 40 نفر در مدارس برخی از مناطق مانند شهر قدس ممکن نیست.

سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معضل کلاسهای بالای 40 نفر در اکثر مدارس مناطق شهر ری، اسلامشهر و کرج وجود دارد افزود: اگر چه کاهش تراکم در کلاسهای درس در حال حاضر که چند هفته ای از آغاز سال تحصیلی می گذرد سخت است چرا که باید به فکر کلاس، دبیر و برنامه درسی جدید باشیم ولی طبق دستور وزیر آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز کرده ایم.

وی ادامه داد: بخشنامه ای را به مدارس ابلاغ کرده ایم که اگر در هر یک از نوبتهای صبح یا عصر فضای خالی همچون  دفتر دبیران، مشاوران و ...دارند تخلیه کرده و کلاس جدیدی را ایجاد کنند و مناطق نیز نیروی انسانی لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران تصریح کرد: البته امکان تحقق این موضوع در مناطقی همچون شهر قدس به دلیل جمعیت بالای دانش آموزی غیرممکن است.

کد مطلب 765448

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