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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

490 حادثه طبیعی در استان سمنان به وقوع پیوست

490 حادثه طبیعی در استان سمنان به وقوع پیوست

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر بازسازی حوادث غیرمترقبه استانداری سمنان گفت: 490 حادثه طبیعی در نیمه نخست امسال در استان سمنان به وقوع پیوست.

احمد طاهری به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان ادامه داد: 99 درصد حوادثی که استان سمنان را تهدید می کند شامل خشکسالی، سرما زدگی، سیل، زلزله، طوفان، تگرگ و صاعقه است.

وی با بیان اینکه 31 نوع حادثه غیرمترقبه شناخته شده در کشور در استان سمنان به وقوع می پیوندد افزود: در 10 سال اخیر به وسیله حوادث غیر مترقبه، بیش از پنج هزار میلیارد ریال خسارت به استان سمنان وارد شده که 63 درصد این خسارات ناشی از خشکسالی، 22 درصد براثر سرمازدگی و 15 درصد نیز ناشی از سیل، طوفان و صاعقه بوده است.

این مسئول با اشاره به وجود گسل های حجیم و فعال در این استان از اظهار داشت: هر 30 سال یک بار زلزله ای با میانگین شش تا هفت ریشتر در این استان به وقوع می پیوندد و این در حالی است که این میانگین در کشور در 10 سال یک بار است.

طاهری در خصوص خشکسالی وسرمازدگی به عنوان یک حادثه پرضررخاطرنشان کرد: تغییر روشهای آبیاری، اصلاح و تعییر گونه های کشت و استفاده از گونه های مقاوم در برابر سرما از جمله راهکارهای پیشگیری و بروز از خشکسالی و سرمازدگی است.

 تاکنون 41 نوع بلایای طبیعی در جهان شناخته شده است .

کد مطلب 765449

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