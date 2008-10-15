فراخوان طراحی پوستر "یاران خراسانی" اعلام شد

محمد احراری در گفتگو با خبرنگار در مشهد افزود: اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی با هدف تجلیل از حضور حماسه آفرین دلیرمردان خراسان در هشت سال دفاع مقدس، اقدام به برگزاری این فراخوان کرده است.

وی با دعوت از تمام هنرمندان این حوزه برای شرکت در این فراخوان یاد شده گفت: علاقمندان برای شرکت در این فراخوان می توانند طرحهای خود را در زمینه ایثار و شهادت سرداران خراسانی، دفاع در فرهنگ رضوی و ... حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری به نشانی دبیرخانه فراخوان یعنی مشهد، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، خیابان مالک اشتر، مالک نهم پلاک 46 ارسال کنند.

احراری یادآور شد: شرکت کنندگان در فراخوان یاران خراسانی باید حداکثر تا پنج اثر از آثار خود را در قطع 50 در 70 و 100در 70 سانتیمتر مربع تهیه و لوح فشرده آن را به همراه چاپ رنگی، به انضمام مشخصات کامل به نشانی دبیرخانه ارسال کنند.



