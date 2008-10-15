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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۲

مسابقات قرآن کریم تامین اجتماعی کشور در مشهد برگزار می شود

مسابقات قرآن کریم تامین اجتماعی کشور در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تامین اجتماعی با عنوان قرآن ناطق در مشهد برگزار می شود.

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این مسابقات، ویژه کارکنان سازمان است و در راستای ترویج فرهنگ و ارزشهای اصیل اسلامی و گسترش فرهنگ قرآنی برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقات یادشده شامل دو مرحله مقدماتی و نهایی است که مرحله مقدماتی آن در هفته اول آبان ماه سال جاری در سطح استانهای کشور برگزار خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم تامین اجتماعی کشور در رشته های حفظ شامل چهار جزء از قرآن کریم به طور پیوسته یا متناوب، رشته قرائت به روش تحقیق و رشته مفاهیم شامل تفسیر سوره مبارکه اسراء ویژه برادران و سوره مبارکه نور ویژه خواهران تالیف محسن قرائتی برگزار می شود.

امیری خاطر نشان کرد: تمامی نفرات اول منتخب برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات در سطح کشوری از سوی ادارات کل و مدیریتهای درمان ذی ربط به مشهد اعزام می شوند که این مرحله 16 تا 18 آذر ماه سال جاری، ویژه خواهران و 30 آذر تا 2 دی ماه، ویژه برادران برگزار می شود.

کد مطلب 765452

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