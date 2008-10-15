حمایت علنی کاخ سفید از شکنجه های مخوف سیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این اسناد پس از آن صادر شد که نگرانیهایی در بین مقامهای اطلاعاتی آمریکا ایجاد شد که می گفتند اگر جزئیات این برنامه فاش شود، واکنشهایی را در پی خواهد داشت.

به گفته چهار مقام دولتی و اطلاعاتی آمریکا، این یادداشتهای محرمانه که قبلا فاش نشده بود، از سوی "جرج تنت" مدیر سیا تقریبا یک سال پس از آغاز بازجوییهای محرمانه درخواست شد.

منابع مذکور گفتند: این یادداشتها اولین و تنها نشانه های مشخص از رضایت دولت آمریکا با استفاده از این اقدامهای سخت بازجویی در اعتراف گرفتن از رهبران القاعده است.

لس آنجلس تایمز هم قبلا گزارش داده بود: گزارشهای ارائه شده از سوی وزیر خارجه آمریکا وجود شکنجه های غیر انسانی در سازمان اطلاعات مرکزی ( سیا ) این کشور و اطلاع کاخ سفید از وجود آن را تائید می کند.

به نوشته این روزنامه، براساس گزارش نوشته شده توسط "کاندولیزا رایس" که در اختیار بازرسان سنا قرار گرفت، مشخص شد که مقامات ارشد دولت بوش در سال 2002 و 2003 نشستهایی را در کاخ سفید برای بررسی دادن مجوز به سازمان سیا در استفاده از روشهای بازجویی خشن علیه زندانیان القاعده برگزار کرده اند.

