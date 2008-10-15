دیدار زرداری با مقامات چینی با هدف کسب حمایتهای مالی و هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین رابطه "اصف علی زرداری" بعد ازظهر امروز با "هو جین تائو" همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، سفر زرداری به پکن همزمان با سقوط اقتصادی آمریکا و حرکت رو به جلوی اقتصاد چین می تواند همکاریهای پکن- اسلام آباد را وارد دور تازه ای بکند.

در همین رابطه روزنامه فایننشال تایمز در شماره امروز خود بدون ذکر منبع اعلام کرد که زرداری در دیدار با مقامات چین به دنبال اخذ وامی کم بهره به میزان 500 میلیون تا یک میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد بود.

این وام با هدف پایان دادن به بحرانهای مالی موجود در پاکستان اخذ می شود. هر چند پاکستان از لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی را ندارد و بحران اقتصادی جهان موجب شده تا این وضعیت بدتر نیز بشود اما با این وجود مقامات این کشور این نکته را که پاکستان در آستانه ورشکستگی است را رد می کنند.

بر اساس این گزارش، زرداری این سفر را با امید زیادی آغاز کرده به طوری که پیش از پرواز به سمت چین در گفتگو با شینهوا گفته بود : چین آینده جهان است. یک چین قوی به معنای یک پاکستان قوی است.

از سوی دیگر سفیر پاکستان در پکن نیز روز گذشته از احتمال امضای قراردادی میان پکن و اسلام آباد در بخش همکاریهای هسته ای در مدت حضور زرداری در چین خبر داده بود.