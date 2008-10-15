برگزاری اولین مانور روز بدون حادثه در جاده های خراسان رضوی

ابراهیم صنیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد ادامه داد: این مانور، روز یکشنبه 28 مهرماه با حضور همه ادارات راه و ترابری شهرستان ها و دستگاه های امداد و نجات جاده ای استان از قبیل پلیس راه، اورژانس، هلال احمر و... برگزار می شود و هدف از برگزاری آن فرهنگسازی برای کاهش تصادفات منجر به فوت و جرح و خسارت در محورهای ارتباطی و ترویج رعایت قوانین رانندگی از سوی شهروندان است.

وی انتخاب روز 28 مهرماه به عنوان یک روز نمادین تحت نام روز بدون حادثه در جاده های اصلی استان را تلاشی در جهت ارتقای فرهنگ رانندگی و ایمنی در جاده ها خواند و گفت: در راستای برگزاری مانور مذکور، 3 ایستگاه سلامت شامل کانکس های سیار ادارات راه و ترابری، اورژانس جاده ای،هلال احمر، پلیس راه در ورودی های استان از غرب، جنوب و شمال کاهک سبزوار، نجم آباد گناباد، شهر کهنه قوچان برپا خواهد شد.

این مسئول از ایجاد 11 ایستگاه دیگر با حضور دستگاه های مذکور در محورهای استان خبر داد و گفت: در 150 نقطه پرحادثه جاده ها نیز نیروهای پلیس راه به همراه 150 نفر همیار پلیس، با لباس فرم مستقر خواهند شد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری مانور، پارچه نوشته های هشداری برای آگاهی دادن به رانندگان در محورهای شریانی استان نصب خواهد شد و در زمان آن نیز تیم های راهداری و ایمنی ÷به همراه تیم های پلیس راه در کلیه محورهای شریانی اقدام به گشت زنی خواهند کرد.