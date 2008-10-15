شش میلیون گردشگر از موزه های کشور بازدید کردند

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: بیش از 200 هزار نفر از بازدید کنندگان را گردشگران خارجی تشکیل می دهند .

وی با اشاره به اینکه 245 موزه در کشور فعال است، گفت: بازدید از موزه های کشور نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد نشان می شدهد.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اظهار داشت: ساخت 15 موزه منطقه ای با اعتبار 100 میلیارد ریال در کشور آغاز شده است .

جعفری اعتبار امسال معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را 400 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون نیمی از این اعتبار برای ساخت، مرمت و تجهیز موزه های کشور هزینه شده است .

به گفته وی، بیش از سه هزار راهنمای گردشگران در کشور آموزش دیده و فعالیت دارند .

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: در صورت ساخت موزه در دامغان هزینه تجهیز آن را تامین خواهد کرد .

جعفری از احداث هفت موزه جدید در استان سمنان خبر داد و گفت: باید تمامی مطالعات ایجاد این موزه ها تا کمتر از سه ماه آینده انجام شود.

وی با بیان این که احداث موزه های قومس، میاندشت، بسطام، خرقان، دامغان، گرمسار پیشنهاد شده است، خواستار پیگیری ویژه کار ایجاد موزه ها شد.

جعفری با تاکید بر اینکه برای ایجاد این موزه ها باید تفاهمنامه 50 سال با مدیران ارشد استانی و کشوری منعقد شود گفت: هدف از امضای این تفاهم نامه جلوگیری ازتصرف بنا های در دست ساخت است.