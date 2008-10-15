تغییر رویکرد ترکیه در مبارزه با پ.ک.ک/ تداوم بمبارانها و تقویت دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یاسین مجید دستیار مطبوعاتی نوری المالکی اعلام کرد: نخست وزیر عراق امروز با اعضای یک هیئت ترک شامل اوزچلیک نماینده ویژه ترکیه در بغداد و احمد داوو اوغلو مشاور سیاست خارجی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار خواهد کرد.

این مقام عراقی بررسی حملات جدایی طلبان کرد از مواضع خود در شمال عراق و در مرزهای ترکیه را از مسائلی عنوان کرد که این هیئت ترک با مقامات عراقی در میان خواهند گذاشت.

یاسین مجید گفتگو درباره روابط دوجانبه را هم از مسائل دیگر مورد بحث بین هیئت ترک و مقامات عراقی اعلام کرد.

فواد حسین یک مقام ارشد دفترمسعود بارزانی هم از دیدار این هیئت ترک با رئیس حکومت محلی کردستان عراق خبرداده است.

این اولین دیدار بارزانی با یک هیئت سیاسی ترکیه در چهار سال گذشته است.

روزنامه آتاخی وابسته به حزب حاکم کردستان عراق با اشاره به عدم تمایل ترکیه برای گفتگو با مقامات کردستان در گذشته، دیدار این هیئت ترک با مقامات کردستان را یک تغییر در سیاست خارجی آنکارا اعلام کرد.

این درحالی است که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روز شنبه نسبت به ادامه حضور شورشیان پ.ک.ک در کوههای شمال عراق هشدار داده و بر گفتگو با مقامات کردستان عراق تاکید کرد.

در شرایطی که تنشها بین جدایی طلبان پ.ک.ک و دولت ترکیه شدت یافته، پارلمان ترکیه 17 مهر ماه مجوز حمله به مواضع این گروه را تمدید کرد .

نیروهای پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق و در مرز ترکیه پنهان شده اند و از این نقطه عملیات علیه نظامیان آنکارا را برنامه ریزی می کنند.

15 نفر از نیروهای ترکیه اخیرا به دست عناصر پ.ک.ک در حمله ای در نزدیکی مرز با عراق کشته شدند که ارتش ترکیه پس از آن حمله گسترده و مداوم به مواضع شورشیان را در دستور کار قرار داد.

درگیری ها میان حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه که از سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون 39 هزار کشته برجا گذاشته است.