افراد سیگاری در دوران سالمندی با مشکلات زیادی مواجه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب مد، محققان دریافته اند سیگار به دلیل بروز بیماریهای مزمن در افراد دوران میانسالی و کهنسالی آنها را با شدت گرفتن بیماریها، سخت تر می کند.

بنابر همین گزارش، تحقیقات انجام شده بر روی بیش از 1658 نفر از مردان متولد سالهای 1919 تا 1934نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها که سیگار می کشیده اند وضعیت روحی و جسمی نسبتا مشابهی را تجربه می کنند.

البته بسیاری از این افراد در حدود سالهای 1974 سالم بوده اند و مشکل خاصی نداشته اند اما در 20 سال بعد اکثرا مبتلا به بیماریهای قلبی و تنفسی بوده اند و 372 نفر از ایشان نیز جان خود را از دست داده بودند.

جالب است بدانید افرادی که در طول عمر هرگز سیگار نکشیده اند نسبت به افراد معتاد به سیگار که روزانه چندین نخ سیگار می کشمند به طور طبیعی 10 سال بیشتر عمر می کنند و بیماریهای کمتری را نیز تجربه می کنند.

حتی افرادی که در دوران جوانی سیگار را کنار گذاشته اند نیز در دوران میانسالی و کهنسالی وضعیتی به مراتب بهتر از سیگاریها در این دوران دارند.