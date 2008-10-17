  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای مصوبه ممنوعیت فروش سیگار در اطراف مدارس از بهمن ماه

اجرای مصوبه ممنوعیت فروش سیگار در اطراف مدارس از بهمن ماه

کارشناس مسئول کنترل دخانیات وزارت بهداشت از اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت فروش سیگار در اطراف مدارس از اول بهمن ماه امسال خبر داد.

مهندس خدیجه محصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ممنوعیت فروش سیگار در اطراف محیطهای آموزشی و فرهنگی ، یکی از بندهای مصوبه قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال مواد دخانی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی به عنوان دبیر کارگروه در این بحث مشخص شده است ، افزود: آیین نامه این قانون در 13 تیر ماه 87 با امضای رئیس جمهور به ستاد کشوری کنترل دخانیات ابلاغ شده است.

محصلی به فرصت 6 ماهه ای که در آیین نامه مذکور تعیین شده، اشاره کرد و گفت: با ابلاغ این آیین نامه به دستگاههای مربوطه ، یک فرصت 6 ماهه تا اول بهمن تعیین شده تا شرایط اجرایی شدن قانون فراهم شود.

کارشناس مسئول کنترل دخانیات وزارت بهداشت اظهارامیداوری کرد مصوبه مذکور از اول بهمن ماه امسال اجرایی شود و شاهد ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع 100 متری مدارس باشیم.

کد مطلب 765471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها