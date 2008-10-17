اجرای مصوبه ممنوعیت فروش سیگار در اطراف مدارس از بهمن ماه

مهندس خدیجه محصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ممنوعیت فروش سیگار در اطراف محیطهای آموزشی و فرهنگی ، یکی از بندهای مصوبه قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال مواد دخانی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی به عنوان دبیر کارگروه در این بحث مشخص شده است ، افزود: آیین نامه این قانون در 13 تیر ماه 87 با امضای رئیس جمهور به ستاد کشوری کنترل دخانیات ابلاغ شده است.

محصلی به فرصت 6 ماهه ای که در آیین نامه مذکور تعیین شده، اشاره کرد و گفت: با ابلاغ این آیین نامه به دستگاههای مربوطه ، یک فرصت 6 ماهه تا اول بهمن تعیین شده تا شرایط اجرایی شدن قانون فراهم شود.

کارشناس مسئول کنترل دخانیات وزارت بهداشت اظهارامیداوری کرد مصوبه مذکور از اول بهمن ماه امسال اجرایی شود و شاهد ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع 100 متری مدارس باشیم.