39 بیمارستان تهران فاقد اتاق خنک کننده زباله

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی رغم هشدارها و تاکیداتی که به مدیران بیمارستان ها شده است اما کماکان برخی بیمارستان نسبت به ایجاد سیستم خنک کننده زباله اقدامی نکرده اند .

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران تصریح کرد: در حال حاضر از 147 بیمارستان تهران ، 108 بیمارستان دارای اتاق خنک کننده زباله هستند اما 39 بیمارستان این سیستم را در اختیار ندارند.

وی اظهار داشت: از 108 بیمارستانی که اتاق خنک کننده زباله را در اختیار دارند 57 بیمارستان خصوصی و 51 بیمارستان دولتی و مربوط به سازمان تامین اجتماعی می شود.

انصاری خاطر نشان کرد: بنا شده بیمارستان های فاقد اتاق خنک کننده به سرعت نسبت به نصب این سیستم اقدام کنند.