حسن تفکری مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خط استاد سیدحسین میرخانی پیش از انقلاب اسلامی چاپ شده بود و ناشری با مساعدت پسر میرخانی به چاپ قرآن نفیسی با خط ایشان اقدام کرد که چند ماه پیش نیز توزیع شد، اظهار داشت: این قرآن نفیس بسیار مرغوب است، اما برای اینکه به عنوان قرآن آموزشی مورد استفاده مردم قرار گیرد، مشکل است.

وی با بیان اینکه از خط نستعلیق استقبال کمی می شود چرا که برای قرآن مناسب نیست، تصریح کرد: این خط به علت کشیدن حروف و یا دندانه ندادن به برخی از حروف که جزء زیبایی خط به شمار می رود، خواندن را مشکل می کند. بنابراین مناسبترین خط برای قرآن خط نسخ است.

تفکری با اشاره به اینکه در حال تهیه قرآنی با حروف‌چینی رایانه ای هستیم، افزود: با خطاطان قوی و به نامی که تعداد آنها نیز محدود است صحبت کرده ایم اما متأسفانه توافقی صورت نگرفت. باید از خطی استفاده کنیم که که توانایی مقابله با خط عثمانی و حتی استاد نیریزی که حدود 200 سال پیش نوشته شده را داشته باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در ادامه یادآور شد: حروف چینی قرآن به صورت رایانه ای با همکاری شرکتی در حال انجام است که مراحل آخر را می گذراند. علاوه بر استفاده از این نوع قرآن، تلاش می کنیم تا با خطاطان مشهور نیز به توافق برسیم.

وی با بیان اینکه ترجمه بهرام پور از ترجمه های بسیار خوبی است که چاپ شده و در اختیار مردم قرار گرفته است، اظهار داشت: با اجازه آیت الله مکارم شیرازی از ترجمه ایشان استفاده کرده ایم که مراحل پایانی را می گذراند و بازخوانی انجام شد، غلطهای تایپی نیز تصحیح و به زودی در اختیار مردم قرار می گیرد.