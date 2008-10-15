فوتسال ایران بلند پرواز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران فقط 50 ثانیه تا صعود به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2008 برزیل فاصله داشت و اگر بازیکنان این تیم کم‌تجربگی نمی کردند، امروز ما می توانستیم دست کم به کسب مقام سومی رقابت های جام جهانی امیدوار باشیم. اما به واقع باید گفت این تیم، کم تجربه نبود بلکه بیش از اندازه جوان بود و طبیعت جوانی اقتضا می کند که در بعضی موارد شاهد پختگی لازم نباشیم.

تیم ایران در نظرسنجی سایت فیفا با اختلاف نسبت به رقبا به عنوان تاثیرگذارترین تیم رقابت‌ها لقب گرفت و این نشان می دهد که جهانیان به چه میزان برای تیم فوتسال کشورمان احترام قائل هستند. روز دوشنبه سایت فیفا مطلب بلندی تحت عنوان "ترس در نزد ایرانی ها جایی ندارد" منتشر کرد و در این مطلب به توانمندی فوتسال ایران پرداخت. در بخشی از این مطلب آمده بود که ایرانی‌ها در دیدار با ایتالیا با تیمی جوان و بدون دو یارکلیدی خود به میدان می روند اما این باعث نمی شود که آنها پاپس بکشند.

تیم ملی فوتسال کشورمان را بدون اغراق باید بهترین تیم این تورنمنت برشمرد. سیستم دفاعی فوتسال ایران و ضدحملات گزنده این تیم، سبک جدیدی از فوتسال بود که شاید از این پس، توسط تیم‌های دیگر به کار گرفته شود. ما در دیدار نخست موفق شدیم قهرمان جهان را تا آستانه شکست پیش ببریم. ایران مقابل لیبی، اروگوئه و جمهوری چک در مرحله گروهی به برتری رسید.تیم ما در مرحله دوم هم با 4 امتیاز و فقط به دلیل تفاضل گل کمتر (یک گل) نسبت به ایتالیا از صعود بازماند حال آنکه روسیه در گروه دیگر با همین امتیاز و تفاضل گل 2- به دور نیمه نهایی راه یافت.

شاگردان حسین شمس برای حضور پرقدرت در این رقابت‌ها، خوب آماده شده بودند. بازی‌های تدارکاتی مقابل اسپانیا، برزیل (جام جهانی کوچک) و ایتالیا، تیم کشورمان و بخصوص سیستم دفاعی این تیم را پخته کرده بود و ما در دوره بعدی رقابت‌ها می توانیم به راحتی و با اعتماد به نفس کامل حضور در جمع چهار تیم را هدفگذاری کنیم و حتی به قهرمانی بیندیشیم.

این تیم در حال حاضر شخصیت لازم را برای کسب این عنوان پیدا کرده و اکنون لازم است تا فدراسیون فوتبال حمایت‌های همه جانبه از این تیم و کادر فنی فهیم آن داشته باشد تا این افتخار بزرگ از کف‌مان نرود. حال که احترام جهانیان را برانگیخته‌ایم باید خودمان نیز به این تیم احترام بگذاریم و بلند فریاد بزنیم: "فوتسال ایران بلندپرواز شده و فقط به قهرمانی جام جهانی فکر می کند".