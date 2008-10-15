نشست "مفهوم آزادی در اسلام" در سوریه برگزار شد

به گزارش خرگزاری مهر، طی نشست "مفهوم آزادی در اسلام" مسئول نمایندگی فرهنگی کشورمان پس از مقدمه ای کوتاه و اینکه بحث مورد نظر با نگاهی به افکار و آراء آیت الله شهید مرتضی مطهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، هدف از برپایی چنین سمینارهایی را ارتقای سطح آگاهی جامعه و مقابله با مفاهیم نادرست غرب و شفاف سازی چهره واقعی اسلام بیان کرد.

سپس دکتر"نزیه الحسن" استاد فلسفه دانشگاه دمشق طی سخنانی و با مقدمه ای به تعریف واژه "آزادی" از دو دیدگاه فلسفی غرب و اسلام پرداخت.

وی به بررسی ارزش و بهای آزادی با نگاهی به اعتقادات "هابز" فیلسوف غربی و بررسی عوامل پنجگانه ای که باعث تضاد و اختلاف در جوامع انسانی می گردند، پرداخت.

بررسی افکار شهید مطهری، ـ بررسی نظریه آزادی و اعتقاد داشتن به قضا و قدر الهی، شرح و بررسی هدف و وسیله در چارچوب آزادی و بیان این نکته که آزادی به مثابه یک وسیله جهت رسیدن به کمال انسانی است از مواردی بود که استاد فلسفه دانشگاه دمشق به آنها پرداخت .

بیان و شرح آزادیهای اجتماعی و بررسی آنها از دیدگاه غربی و اسلامی، بررسی اصول آزادی اندیشه و فکر از دو دیدگاه غربی و اسلامی و معیارها و بینانهای آنها، بررسی تفاوت بین آزادی عقیده با آزادی تفکر و اندیشه از دیگر مباحثی مورد بررسی از سوی این استاد دانشگاه بود .