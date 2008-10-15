  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

نشست "مفهوم آزادی در اسلام" در سوریه برگزار شد

نشست "مفهوم آزادی در اسلام" در سوریه برگزار شد

نشست "مفهوم آزادی در اسلام" از سوی رایزنی فرهنگی ایران، در راستای تداوم برپایی نشستهای فکری ـ فرهنگی ویژه مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب برگزار شد.

به گزارش خرگزاری مهر، طی نشست "مفهوم آزادی در اسلام" مسئول نمایندگی فرهنگی کشورمان پس از مقدمه ای کوتاه و اینکه بحث مورد نظر با نگاهی به افکار و آراء آیت الله شهید مرتضی مطهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، هدف از برپایی چنین سمینارهایی را ارتقای سطح آگاهی جامعه و مقابله با مفاهیم نادرست غرب و شفاف سازی چهره واقعی اسلام بیان کرد.

سپس دکتر"نزیه الحسن" استاد فلسفه دانشگاه دمشق طی سخنانی و با مقدمه ای به تعریف واژه "آزادی" از دو دیدگاه فلسفی غرب و اسلام پرداخت.

وی به بررسی ارزش و بهای آزادی با نگاهی به اعتقادات "هابز" فیلسوف غربی و بررسی عوامل پنجگانه ای که باعث تضاد و اختلاف در جوامع انسانی می گردند، پرداخت.

بررسی افکار شهید مطهری، ـ بررسی نظریه آزادی و اعتقاد داشتن به قضا و قدر الهی، شرح و بررسی هدف و وسیله در چارچوب آزادی و بیان این نکته که آزادی به مثابه یک وسیله جهت رسیدن به کمال انسانی است از مواردی بود که استاد فلسفه دانشگاه دمشق به آنها پرداخت .

بیان و شرح آزادیهای اجتماعی و بررسی آنها از دیدگاه غربی و اسلامی،  بررسی اصول آزادی اندیشه و فکر از دو دیدگاه غربی و اسلامی و معیارها و بینانهای آنها، بررسی تفاوت بین آزادی عقیده با آزادی تفکر و اندیشه از دیگر مباحثی مورد بررسی از سوی این استاد دانشگاه بود .

کد مطلب 765489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها