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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

منطقه ویژه اقتصادی سرخس از سرمایه گذاران صنایع غذایی حمایت می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس زیر ساخت های لازم را برای سرمایه گذاران صنایع غذایی در این منطقه فراهم آورده است.

حسین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سرخس افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس زیر ساخت های لازم از جمله انبار و سردخانه مواد غذایی را برای سرمایه گذاران صنایع غذایی در این منطقه فراهم آورده است که به دنبال این حمایت در حال حاضر 12 سرمایه گذار در زمینه صنایع غذایی در این منطقه فعال شده اند.

وی با بیان این مطلب که رویکرد منطقه ویژه اقتصادی سرخس، واردات مواد خام غذایی و صادرات فرآوری شده این محصول است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر، منطقهویژه سرخس، رب را به صورت فله از چین وارد و به صورت بسته بندی به خارج از کشور صادر می کند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس اظهار داشت: به زودی به منظور توسعه و رونق صنایع در این منطقه نیروگاه 500 مگاواتی برق را در منطقه افتتاح خواهیم کرد.

 در منطقه ویزه اقتصادی سرخس، سالن بسته بندی مواد غذایی هم راه اندازی شده است.

کد مطلب 765490

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