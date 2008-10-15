دومین نمایشگاه تخصصی برنج شمال کشور در قائمشهر برگزار نشد

مریم پروین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و به تبع آن انعکاس این خبر در رسانه های مختلف قرار بود دومین نمایشگاه تخصصی برنج شمال کشور از 24 تا 27 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران در قائمشهر برگزار شود.

وی افزود: حضور کم شرکت کنندگان و عدم استقبال تجار برنج کشور برای شرکت در این نمایشگاه باعث شد تا دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه با وجود اعلام قبلی از برپایی این نمایشگاه منصرف شوند.

مدیر برگزاری نمایشگاه تخصصی برنج شمال کشور با اشاره به فضای مفید یک هزار و 750 متر از نمایشگاه بین المللی مازندران گفت: متاسفانه با توجه به تبلیغات گسترده و اعلام برپایی نمایشگاه تخصصی برنج شمال کشور کمتر از 10 نفر برای شرکت در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند.

پروین تاکید کرد: با این تعداد اندک و انگشت شمار شرکت کننده برگزاری نمایشگاهی در حد ملی امکان پذیر نبود.

وی با اشاره به اینکه نخستین نمایشگاه بزرگ تخصصی برنج شمال کشور پارسال در آمل با شکوه خاص و به صورت ویژه برگزار شد، گفت: از نمایشگاه پارسال که در بیش از 60 غرفه برگزار شد بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی استانی و کارشناسان و مردم به گرمی استقبال کردند.

پروین خاطر نشان کرد: این در حالی بود که سازمان بازرگانی مازندران بر برپایی این نمایشگاه امسال در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران تاکید کرده بود.