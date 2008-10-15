شش هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش مسکن مهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر عامل بانک مسکن کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: حجم پرداختی بانک مسکن در سال جاری در دیگر بخش ها نیز 20 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم پرداخت شده تسهیلات مربوط به ساخت و ساز در کشور است، گفت: بانک مسکن در حال حاضر حدود چهار هزار میلیارد ریال معوقات دارد.

به گفته وی، این بانک در بخش بنگاه های زودبازده 10 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد کرده است که 70 درصد آن را عملی کرده است.

کاری پرداخت تسهیلات بخش مسکن مهر را از اولویت های این بانک عنوان کرد و گفت: توسعه ساخت و ساز در کشور به عنوان سیاست های اصلی بانک مسکن در کشور است.

به گفته وی، متقاضیان می توانند با افتتاح حساب و سپرده گذاری نسبت به دریافت تسهیلات 300 میلیون ریالی اقدام کنند که به ازای هر شش ماه سپرده گذاری یک برابر تسهیلات دریافت می کنند.