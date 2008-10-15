به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه سینماشهر وابسته به معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد بررسی و مقایسه فروش سینماهای کشور در تیرماه 86 و 87 نشان از موفقیت طرح اکران سراسری فیلم‌ها در رشد فروش سینماهای شهرستان‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی سینما دارد.

طرح جامع اکران همزمان فیلم از ابتدای تیرماه امسال در استان‌های اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد آغاز شد.

با توجه به طرح اکران همزمان فیلم، سینماهای استان فارس تیرماه امسال رتبه نخست افزایش جذب مخاطب را به خود اختصاص دادند. سینماهای این استان تیرماه سال 86 نزدیک به 31 میلیون فروختند، اما فروش سینماهای این استان در تیرماه امسال بیش از 93 میلیون تومان بوده است.

در استان‌های دیگر کشور نیز متناسب با تعداد سینماهای فعال و البته بازسازی شده در هر شهرستان، افزایش فروش دیده می‌شود. به طوری که مجموع فروش سینماهای شهرستان‌ها در تیرماه 86 نزدیک به 331 میلیون تومان و در تیرماه امسال در مجموع بیش از 860 میلیون تومان بوده است.

سینماهای تهران هم در تیرماه امسال یک میلیارد و 157 میلیون تومان فروخته‌اند.