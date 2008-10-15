اهمیت تونل توحید کمتر از برج میلاد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که صبح امروز با حضور خبرنگاران انجام شد ، شهردار تهران و همراهان وی تونل توحید را با چند دستگاه ون از میدان توحید تا میدان جمهوری طی کردند و روند پیشرفت کار را مورد بررسی قرار دادند.

شهردار تهران در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از همه افرادی که برای احداث این تونل مشغول کار هستند، گفت: این تونل از نظر فنی، ریالی و زمانی یکی از پروژه های مهم تهران است و اهمیت آن برای شهر تهران به ویژه در زمینه حل مشکل ترافیک این منطقه کمتر از برج میلاد نیست.

وی با تاکید بر اینکه پروژه براساس زمان بندی پیش می رود، افزود: روند اجرای کار بر اساس زمان بندی است و حتی با تلاش بیشتر می توان مقداری از زمان بندی را کاهش داد اما وعده ما به شهروندان همانی زمانی است که بر روی روز شمار مشخص شده و همچنین شهروندان بوسیله دوربین های نصب شده به صورت زنده فعالیتهای کاگران و مهندسان را در زیر زمین مشاهده می کنند.

قالیباف از کیفیت و سرعت اجرای پروژه ابراز خشنودی کرد و گفت: شمال و جنوب تونل به هم متصل شده است و بخش قابل توجهی از شمع های میانی و کنار مجموعه زده شده است و بعضی از پنل ها نیز در حال نصب است.

شهردار تهران با بیان اینکه کار جهت اصلی و شتاب خود را با همه پیچیدگی هایش پیدا کرده است، افزود: عملیات احداث تونل توحید در سه شیفت انجام می شود و روزی این پروژه با 200 کارگر آغاز شد اما امروز به جز بخشی از کارگران که داخل تونل کار می کنند، بخشی دیگر بیرون از زمین برای شمع ها و بتون ها آرماتوربندی می کنند و کارگاهها بیرون از تونل قرار دارند که می توان گفت مجموعه مدیریتی برای این پروژه مشغول کار است که همه اقدامات خارج تونل تا داخل آن را پیش می برند و هم اکنون دراین مجموعه بالغ بر 2هزار کار گر ، مشغول فعالیت هستند.

قالیباف با تاکید بر اینکه مشکلی که مانع پیشرفت کار شود وجود ندارد ، خاطر نشان کرد: با اراده ای که در کارگران ، پیمانکاران، مشاوران و مهندسان این پروژه می بینم، اگر مشکلی هم باشد برطرف می شود و در مجموع مشکلی که مانع پیشرفت کار شود وجود ندارد.

وی افزود: در بخش تجهیزات ایمنی و امکانات ، قراردادی با خارج از کشور برای 90جت فن پیش بینی شده و برای امنیت این مکان ، منعقد و تمهیدات لازم نیز برای ایمنی و تهویه هوای تونل اندیشیده شده است .

براین اساس ، بنا بر روز شمار نصب شده تونل توحید ، 387 روز تا پایان عملیات احداث این پروژه باقی مانده است.