افزایش شکایات مردم از آژانس های مسافرتی

ترحم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اخیرا موارد متعددی در ارتباط با شکایت از آژانس های مسافرتی به دادسرا اعلام شده که در حال بررسی است .

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران تصریح کرد: موارد شکایت از آژانس ها در حال افزایش است و امیدواریم سازمان میراث فرهنگی به دنبال فکر اساسی برای برخورد با این آژانس ها باشد.

اسدیان خاطر نشان کرد: برخی موارد اعلام شده به دادسرا را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده ایم تا برخورد لازم را اعمال کنند.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران گفت: چندین مورد از شکایت های مطرح شده به دادسرا اعمال مجرمانه نبوده اما تخلف محسوب می شود که باید برخورد لازم از سوی سازمان گردشگری صورت گیرد.