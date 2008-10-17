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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

اسدیان در گفتگو با مهرخبر داد:

افزایش شکایات مردم از آژانس های مسافرتی

افزایش شکایات مردم از آژانس های مسافرتی

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران از افزایش شکایت از آژانس های مسافرتی خبر داد.

ترحم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اخیرا موارد متعددی در ارتباط با شکایت از آژانس های مسافرتی به دادسرا اعلام شده که در حال بررسی است .

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران تصریح کرد: موارد شکایت از آژانس ها در حال افزایش است و امیدواریم سازمان میراث فرهنگی به دنبال فکر اساسی برای برخورد با این آژانس ها باشد.

اسدیان خاطر نشان کرد: برخی موارد اعلام شده به دادسرا را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده ایم تا برخورد لازم را اعمال کنند.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران گفت: چندین مورد از شکایت های مطرح شده به دادسرا اعمال مجرمانه نبوده اما تخلف محسوب می شود که باید برخورد لازم از سوی سازمان گردشگری صورت گیرد.

کد مطلب 765504

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