نخستین جشنواره فیلم و عکس زیارت در بوشهر برگزار می شود

نصرالله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این جشنواره که 17 آبانماه جاری با همکاری انجمن سینما جوان بوشهر برگزار می شود، فیلم ها و عکس هایی که توسط زائران بوشهری حرم رضوی (ع) تهیه شده به نمایش در خواهد آمد و در پایان نیز آثار برتر انتخاب و از آنها تقدیر می شود.

شفیعی افزود: این جشنواره امسال به صورت استانی برگزاری می شود، اما مقدمات لازم از قبیل اعلام فراخوان و تبلیغات برای برگزاری آن در سطح ملی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در سال گذشته نیز این جشنواره را با موضوع آزاد برگزار کرده بود، گفت: امسال هم به منظور تقویت مشارکت و حضور پررنگ مردم در برنامه های ایام میلاد حضرت رضا (ع) این جشنواره را با محوریتی تخصصی تر تدارک دیدیم.

وی در خصوص جشنواره ملی مشاعره رضوی گفت: جشنواره مشاعره رضوی یکی از موفقترین برنامه های جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) بوده است که با هدف آشنایی مردم و به ویژه نسل جوان با ادبیات دینی و رضوی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر افزود: برای دسترسی بهتر شرکت کنندگان به کلیه اشعاری که در باب امام رضا(ع) سروده شده این اداره کل اقدام به چاپ سه جلد کتاب شعر رضوی کرده که قدیمی ترین و همچنین معاصرترین اشعار در باب و مدح امام رضا(ع) در آن گردآوری شده است.

شفیعی با بیان اینکه جلد سوم این آثار نگاهی ویژه به مشاعره داشته است ،اظهار داشت: این اثر به صورت CD در اختیار کلیه شرکت کنندگان این جشنواره قرار می گیرد تا امسال شاهد اجرای پرشور و پربار جشنواره باشیم.

وی افزود: تاکنون بیش از 200 نفر در جشنواره ملی مشاعره رضوی ثبت نام کرده اند و پیش بینی می کنیم تا پایان مهلت ثبت نام که انتهای مهرماه است این تعداد افزایش چشمگیری یابد.

نصرالله شفیعی در خصوص برنامه های جانبی جشنواره مشاعره رضوی گفت: برگزاری نشستی علمی - تخصصی با موضوع سیره امام رضا(ع) و ادبیات رضوی، برپایی نمایشگاهی از آثار جمع آوری شده با محوریت آن حضرت در حاشیه نمایشگاه و همچنین معرفی توانمندیهای بومی و سنتی استان و آداب و رسوم منطقه با همین محور از برنامه های جنبی این جشنواره خواهند بود.

جشنواره ملی مشاعره رضوی 16 آبان ماه به میزبانی این شهر برگزار می شود.