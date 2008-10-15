سفر قریب الوقوع امیر قطر و نخست وزیر کویت به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "ناصر محمد الاحمد الصباح " نخست وزیر کویت و همچنین " شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی " امیر قطر در آینده نزدیک به عراق سفر می کنند.

به نوشته این منبع خبری، این سفرها در حالی انجام می شود که کشورهای همسایه عراق در صدد همکاری با عراق به منظور برقراری ثبات در این کشور هستند.

این درحالی است که روزگذشته روزنامه البینه الجدیده به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای برقراری رابطه با عراق تحت فشار قرار می دهد و همچنین این کشورها را تهدید می کند که در صورت برقرار نکردن رابطه با بغداد پرونده های محرمانه آنان را فاش می سازد.

همین پایگاه خبری روزگذشته از احتمال سفر " عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان به عراق در سال آتی میلادی خبر داد.