بیش از 70 درصد قانون جامع حمایت از معلولان اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم نظم ده در مراسم روز جهانی عصای سفید که صبح امروز با شعار مناسب سازی محیط زندگی و شهری، تکریم و عدالت اجتماعی برای نابینایان در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد ، گفت: وجود چالشهای قانونی یکی از مشکلات بزرگ سازمان بهزیستی در ارتباط با معلولان بوده است که با تصویب قانون جامع حمایت از معلولین بسیاری از این مسائل حل شده که البته هنوز با ایده آل فاصله است.

وی ادامه داد: از طرفی با پیگیریهای خوبی که انجام شد فراکسیون حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت که این فراکسیون به شکلی تاسیس شد که بزرگترین فراکسیون دوره گذشته و حال مجلس بوده است که بیش از 70 نماینده و 5 رئیس کمیسیون مجلس در آن عضو هستند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد: کنوانسیون حقوق معلولان که در سال جاری در دولت به تایید رسید در ماه جاری به مجلس ارسال شد به صورتی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی جلسه ای با حضور مسئولین ذیربط برگزار شد که برای هفته جهانی معلولان شاهد یکسری مصوبات در بحث تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق این افراد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه هنوز چالشهای بزرگی وجود دارد به صورتی که تعداد ورودی های معلولان چه ژنتیکی و چه اکتسابی بیشتر از خروجی های بهبود یافته است، ادامه داد: در این راستا در تلاش هستیم در مجلس قانون جامع پیشگیری از معلولیت ها را به تصویب برسانیم که در آینده نزدیک در بحث پیشگیری از معلولیتها شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

نظم ده افزود: به صورتی که در بحث پیشگیری از تولد بیش از 20 هزار معلول دارای اختلالات بینایی ، هزار مورد ناشنوایی و بیش از 5 هزار معلولیت نیز به خاطر مشکلات تیروئید جلوگیری شده است.

وی گفت: از طرفی در خود سازمان نیز باید به یک سری از قوانین درون سازمانی توجه کنیم به صورتی که در سال گذشته تدوین برنامه استراتژیک برای وزارت رفاه پیگیری شد به صورتی که امروز در حوزه توانبخشی این مسئله با برنامه عملیاتی 5 ساله و چشم انداز 15 ساله در حال پیگیری است.

نظم ده گفت: برای مثال در برنامه سوم اشاره شد که سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و وزارت رفاه باید تا پایان برنامه، 75 درصد بیماران روانی را ساماندهی کنند که تنها 40 درصد آن عملی شد اما این میزان نیز قابل توجه است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: مشکل عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان کمبود منابع مالی نبوده در واقع یکی از مشکلات اساسی آن در حوزه زیر ساختهای جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: به صورتی که هر چقدر تلاش کنیم اما زیر ساختها آماده نباشد به نتیجه ای نخواهیم رسید باید برای رسیدن به اهداف خود در جهت رفع مشکلات معلولان از منافع و توقعات شخصی و حتی گروههای کوچک بگذریم و تنها به منافع معلولان فکر کنیم.