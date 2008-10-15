دست دولت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باز است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد در جلسه روز چهارشنبه و در نطق قبل از دستور خود بیان داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون با ظرفیت بالای انعطاف و مورد وفاق جریانهای مختلف است و ثمره 2 دهه تلاش دولتها و مجلسهای قبلی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از اظهارات اصناف مختلف بر می آید برخی مجریان و مودیان آشنایی کامل از این قانون به خصوص معافیت نداشته و برای توجیه آنان اقدام دولت لازم است و می بایست اطلاع رسانی صحیح صورت بگیرد و از رسانه ملی و رسانه های مکتوب در این رابطه بهره گرفته شود.

عضو فراکیسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانونگذار با توجه به نوپا بودن این قانون اختیار کافی به مجریان اعطا کرده تا حسب ظرفیتها و آمادگی بخشهای اقتصادی اجرای آن را با دقت و حوصله عملیاتی کنند.

وی با اشاره به ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی با افزایش آستانه مالیاتی می تواند دایره شمول قانون را در حد ضرورت تعیین کند و زمان اجرای آن را با توجه به واقعیتهای اجتماعی مدیریت کند.

نایب رئیس اول مجلس در ادامه نطق خود بیان داشت: نمایندگان با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تاکید بر اینکه مجریان باید توانایی لازم برای اجرا داشته باشند دست مجریان را در تعیین سطح اجرای این قانون باز گذاشته اند.

وی با اشاره به اعتراضات اخیر بازاریان بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: بازار و اصناف همواره به عنوان یکی از ارکان کلیدی جامعه نقش ایفا کرده اند و یکی از پایگاههای دفاع از روحانیت مرجعیت و حوزه ها بوده اند و نقش تعیین کننده بازاریان در پیروزی انقلاب و در دوران دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست و امروز هم بیشترین همراهی را با دولت دارند.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: اصناف بیش از گذشته با هوشیاری مراقب توطئه های دشمنان سیلی خورده باشند و دولت باید اصناف را مشاوران امین خود دانسته از نظرات آنان در اداره کشور بهره کافی را برده و اجازه ندهد مطالبات صنفی دستاویز دشمنان ملت شود.

نایب رئیس مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادی یادآور شد: باید از تجربه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده درس آموخت و به بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی طرح تحول اقتصادی پرداخت و به تدوین برنامه های قابل دفاع در مجامع دانشگاهی اصرار کرد و با تدوین برنامه اجرایی ناظر بر واقعیتهای اجتماعی این طرح را دستخوش آسیبهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نکرد.

ابوترابی فرد در خاتمه تاکید کرد: می بایست با استفاده از همه ظرفیتهای قبلی و تجربیات نقشه راه را در همه حوزه ها به شکل صحیح ترسیم کرد تا با عزم و اراده و برنامه دقیق در راه اجرای طرح تحول اقتصادی گام برداشت.

وی در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم حسنی هفته گرامیداشت روشندلان و روز اولیا و مربیان را گرامی داشت واز عملکرد ملی پوشان فوتسال در رقابتهای جام جهانی فوتسال تقدیر کرد.