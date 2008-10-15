تدوین برنامه پنجساله صادرات غیرنفتی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمد باقر صدری پیش از ظهر امروز در آیین گشایش چهاردهمین همایش ملی صادرات غیر نفتی کشور افزود : با توجه به ضرورت تسریع در توسعه صادرات غیر نفتی پیشنهاد می شود در کنار تنظیم برنامه پنجم توسعه برنامه‌ای پنجساله نیز برای صادرات غیر نفتی تدوین شود.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر در بازارهای سرمایه داری اظهار داشت: تحولات جهانی به ویژه بحران در بخشی از نظام سرمایه داری نشانگرآن است که کشور ما باید به زودی از وابستگی به نفت جدا شود.

صدری تاکید کرد: نفت هدیه‌ای الهی است و باید به عنوان پشتوانه ملی همواره از آن بهره گرفت .

وی با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی کشور تاکید کرد: حمایت از صادرات غیر نفتی کشور نیازمند برنامه ریزی دقیق است.