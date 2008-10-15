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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

قطار محلی شاهرود - مشهد راه اندازی شد

قطار محلی شاهرود - مشهد راه اندازی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شمالشرق کشور از راه اندازی قطار محلی شاهرود - مشهد خبر داد.

غلامرضا میلانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: راه اندازی این قطار محلی در راستای سیاستهای دولت و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و گسترش خدمات رسانی به مردم بوده است.

وی افزود: این قطار با سه واگن چهار تخته لوکس و هشت واگن درجه 2 معمولی با ظرفیت 528 نفر همه روزه به صورت رفت و برگشت فعال است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق کشور یاد آور شد: قیمت بلیت این قطار برای هر نفر در کوپه های چهار تخته 41 هزار ریال و در کوپه های درجه 2 معمولی 18 هزار ریال می باشد.

وی ساعت حرکت این قطار محلی را  از شاهرود را 40/11 و مراجعت از مشهد 55/23 عنوان کرد و گفت: مدت زمان این مسیر حدود هفت ساعت است.

کد مطلب 765527

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