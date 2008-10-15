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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

فتحعلی‌بیگی و باستانی در دومین روز جشنواره تئاتر ماه

نمایش‌های "دفاعیه" داود فتحعلی‌بیگی و "روز سرباز" حسن باستانی روز چهارشنبه 24 مهرماه در پنجمین جشنواره تئاتر ماه به صحنه می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر ماه نمایش‌های "ارینب" عبدالرضا فریدزاده، "روز سرباز"، "دفاعیه"، "داستان یک شهر" حامد شهرتی و "بوق" فرهاد تجویدی به ترتیب در تماشاخانه سنگلج، تماشاخانه مهر، تماشاخانه ماه، تالار اندیشه و تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به صحنه می‌روند.

همچنین در بخش خیابانی جشنواره نیز نمایش‌های "حراج جوارح" میلاد عبداللهی، "پیرمد کبریت‌فروش" محمد بی‌ریا و "زن" امیر کربلایی‌زاده به ترتیب ساعت 16:30، 17 و 17:30 در فضای باز مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از 23 تا 30 مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 765534

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