به گزارش خبرنگار مهر، در بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر ماه نمایش‌های "ارینب" عبدالرضا فریدزاده، "روز سرباز"، "دفاعیه"، "داستان یک شهر" حامد شهرتی و "بوق" فرهاد تجویدی به ترتیب در تماشاخانه سنگلج، تماشاخانه مهر، تماشاخانه ماه، تالار اندیشه و تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به صحنه می‌روند.

همچنین در بخش خیابانی جشنواره نیز نمایش‌های "حراج جوارح" میلاد عبداللهی، "پیرمد کبریت‌فروش" محمد بی‌ریا و "زن" امیر کربلایی‌زاده به ترتیب ساعت 16:30، 17 و 17:30 در فضای باز مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از 23 تا 30 مهرماه در تهران برگزار می‌شود.