"عقرب" از ارمنستان به ایران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری این فیلم که به سفارش شبکه سحر تولید می‌شود، روز جمعه 26 مهر در اصفهان به پایان می‌رسد. به گفته بهمن گودرزی مدیر تولید پروژه، گروه تولید بعد از پایان یافتن فیلمبرداری صحنه‌های اکشن و حادثه‌ای فیلم در ارمنستان، امروز 24 مهر برگشتند تا بقیه فیلم در اصفهان تصویربرداری شود.

در این صحنه‌ها دانیال حکیمی، سام درخشانی، ملیسا مرابان و 50 هنرور حضور داشتند. همچنین برخلاف برنامه‌ریزی قبلی که قرار بود مرابان علاوه بر نقش ورونیکا با یک گریم متفاوت ایفای نقش شخصیت سلین را عهده‌دار باشد، نقش سلین را یکی دیگر از بازیگران ارمنی با نام سونیا کاتوزیان بازی کرد.

تامارا آراکلیان، آرمن پطروسیان و آغاونی گیوه‌وشیان دیگر بازیگران ارمنی و فرهاد قائمیان، پوراندخت مهیمن و حامد آقایی بازیگران ایرانی پروژه هستند. فیلمنامه "عقرب" را فتانه یعقوبی نوشته و درباره دو برادر دانشمند ایرانی به نام‌های سهراب و علی آزاد است که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایروان می‌روند. پایان کنفرانس آغاز آشنایی سهراب با ورونیکا است.

عوامل پروژه سینمایی "عقرب" عبارتند از کیوان مقدم طراح هنری، سارا سمیعی طراح صحنه و لباس، مهین نویدی طراح گریم، رضا اردلان صدابردار، حسن سلیمان میگونی فیلمبردار، لیلا خوش کنار عکاس، پانته‌آ حسینی منشی‌صحنه و آرمن پطروسیان مسئول جلوه‌های ویژه.