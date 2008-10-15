شناگر ایرانی مسیر 35 کیلومتری جزیره هندورابی تا کیش را شنا کرد

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم علیخانی که پیش از این نیز توانسته برای نخستین بار در آبهای خلیج فارس دو حرکت نمادین ورزشی را به انجام برساند، ساعت 5 بامداد روز گذشته از جزیره هندورابی شنای خود را آغاز کرد و پس از پیمون 35 کیلومتر مسیر دریایی طی 13 ساعت، ساعت 18 عصر دیروز در جزیره کیش به کارخود پایان داد تا رکوردی تازه را در رشته شنا در آبهای آزاد به نام خود ثبت کند.

این دانشجوی شناگر استقامت را در مسیرحرکت از جزیره هندورابی تا جزیره کیش، اکیپی 15 نفره شامل گروه غواصی، تیم پزشکی، نیروی انتظامی و گروه تصویر برداری صدا و سیمای مرکز کیش همراهی می کردند. این دانشجوی ورزشکار که در رشته‌های نجات غریق، غواصی و امدادگری در دریا نیز تخصص دارد، از سال 85 زیر نظر جعفر درویش‌زاده، سرمربی و مدیر اسبق تیم‌های ملی ژیمناستیک و مربی اسبق بدنسازی تیم ملی کشتی، تمرینات تخصصی بدنسازی و استقامتی را دنبال می کند.

علیخانی جوان ابتدا در سال 1385 به مناسبت روز دانشجو و با پشتیبانی دانشگاه علمی - کاربردی کیش و دریابانی نیروی انتظامی کیش مسیر 18 کیلومتری بندر آفتاب تا جزیره کیش را در مدت هشت ساعت و در دومین مرحله درسال 1386 با پشتیبانی موسسه ورزش و تفریحات سالم سازمان منطقه آزاد کیش مسیر54 کیلومتری دورجزیره کیش را در مدت 22 ساعت در دریا شنا کرد.