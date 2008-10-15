نمایشگاه فرهنگ رضوی در خراسان جنوبی برپا می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان صبح امروز در جلسه شورای سیاست‌ گذاری نمایشگاه فرهنگ رضوی در بیرجند، از برگزاری سومین جشنواره ملی جوانه ‌های شعر رضوی در آبان‌ امسال در بیرجند خبر داد و افزود: امسال با تدبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار جشنواره تخصصی امام رضا (ع)، نمایشگاه فرهنگ رضوی که با هدف جلب مشارکت مردم برنامه‌ ریزی شده نیز در بیرجند برپا می شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز گفت: جشنواره ملی جوانه‌ های شعر رضوی در روزهای 15 و 16 آبان در بیرجند برگزار می ‌شود.

محمد‌حسین جعفری از رشد 20 درصدی آثار و تغییرات در نحوه داوری این جشنواره خبر داد و افزود: نمایشگاه فرهنگ رضوی نیز با محتوای عکس‌ های برگزیده از سراسر کشور، تصاویر مربوط به جاده ولایت، نمایش آثار خوشنویسی، آثار مکتوب و تجسمی و حجمی در رابطه با امام رضا (ع) به مدت یک هفته در دهه کرامت برگزار می ‌شود.

وی برگزاری کارگاه نقاشی و معرق ‌کاری، خوشنویسی، گروه‌های سرود و همچنین آثار تجسمی و حجمی را از برنامه ‌های پیشنهادی جنبی این نمایشگاه برشمرد.

مدیر کل امور اجتماعی، شوراها و سازمان‌های مردم ‌نهاد استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: برپایی نمایشگاه خط و نقاشی با موضوع آزاد، عکاسی و نمادهای حجمی می ‌تواند در راستای ارتقای سطح کیفی نمایشگاه فرهنگ رضوی موثر باشد.

محمد‌علی قاسم ‌زاده نداف خواستار همکاری صدا و سیما و جراید برای اطلاع‌ رسانی در رابطه با برگزاری هر‌چه باشکوه‌ تر این نمایشگاه شد.

اعضای این شورا همچنین نقطه نظرات خود را در راستای بهتر برپا شدن این نمایشگاه در همه امور اعلام کردند.