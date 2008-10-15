افزایش تدابیر امنیتی در اطراف اماکن دیپلماتیک آمریکا در مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مهاجمین اخیرا به سوی ساختمان یک کنسولگری آمریکا درشمال مکزیکوسیتی شلیک و یک نارنجک به سوی این ساختمان پرتاب کردند که این نارنجک منفجر نشد.

گفته می شود که دو مرد حوالی نیمه شب یکشنبه هنگامی که کنسولگری آمریکا تعطیل بود به آن حمله کردند.

هنوز انگیزه های این حمله روشن نیست، اما مقام ها اعلام کردند که این حملات احتمالاً به دلیل انگیزه های سیاسی نبوده است.

واشنگتن نگرانی عمیق خود را از اقدامات احتمالی علیه منافع خود در مکزیک اعلام داشته است.

برخی از تحلیلگران براین باورند که اقدام آمریکا برای تاسیس دیوار حال بین این کشور و مکزیک و ممانعت از مهاجرت مکزیکی ها به آن کشور، یکی از دلایل افزایش احساسات ضد آمریکایی در این کشور است.