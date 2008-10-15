همکاری جهت بهبود آموزش از اهداف اصلی انجمن اولیاء و مربیان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی صبح امروز در آغاز هفته پیوند در مدرسه راهنمایی دخترانه سوم شعبان اظهار داشت: تفکر، تلاش و همکاری جهت بهبود هر چه بهتر آموزش و توجه خاص به تربیت مطلوب از اهداف اصلی انجمن اولیاء و مربیان است.

وی ادامه داد: جلب توجه اولیاء در راستای ایجاد حساسیت برای حضور بیشتر در مدارس و تحکیم پیوندهای انسانی و عاطفی در بین اولیاء و مربیان از دیگر اهدافی است که در این امر بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان خاطرنشان کرد: باید شرایطی را در مدارس فراهم آورد تا مدیران مدارس بتوانند از امکانات و توانمندی های اولیاء بهره مند شوند.

ساکی خانه و مدرسه را دو رکن اساسی در روند شکل گیری شخصیت دانش آموزان خواند و بیان داشت: ایجاد ارتباط بیشتر بین این دو رکن اساسی باعث خواهد شد که کودکان و نوجوانان ما در آینده نقش بهتری را در اجتماع ایفا نمایند.

وی گفت: تقویت شخصیت اجتماعی و فردی دانش آموزان، ایجاد حس وظیفه شناسی در میان اولیاء، تقویت اعتقادات دینی و مذهبی، مساعد ساختن محیط مدرسه و خانواده برای رشد دانش آموزان و رعایت بهداشت فردی از جمله برنامه های است که باید در بحث انجمن اولیاء و مربیان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان افزود: در سال جاری در سه هزار و 195مدرسه در سطح استان انتخاب انجمن اولیاء و مربیان برگزار خواهد شد.

ساکی گفت: قرار است در طول هفته جاری با برگزاری جلسات مختلف در سطح استان کردستان در این تعداد مدارس 25 هزار و 370 نفر به عنوان اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس استان انتخاب خواهند شد.

در این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری توسط دانش آموزان این مدرسه اجرا شد.