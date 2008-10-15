3/9 درصد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز در آیین گشایش چهاردهمین همایش ملی صادرات غیر نفتی کشور افزود : 39 درصد از صادرات آذربایجان شرقی مربوط به کالاهای صنعتی ، 2/16 درصد محصولات کشاورزی ، 4/14 درصد فرآورده های شیمیایی و 3/14 درد نیز مربوط به صادرات فرش و صنایع دستی است .

وی با اشاره به پتانسیل های بالای این استان در اقتصاد کشور گفت : موقعیت بی نظیر استراتژیکی ، همجواری با قفقاز و آسیای میانه ، واحدهای صنعتی بزرگ ، زیرساخت‌های مطلوب و غیرت و تعصب مردم آذربایجان شرقی در تلاش و کارآفرینی قابلیت‌های بسیاری برای توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است .

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران باید جایگاه خود را در جهان بازیابد اظهار داشت: رسیدن به جایگاهی مطلوب در اقتصاد جهانی تنها با بهره‌گیری از تمام قابلیت‌های کشور امکانپذیر است .

بیگی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران راهی جز تعامل با اقتصاد جهانی ندارد، افزود: به منظور جبران عقب ماندگی های کشور لازم است ساختارهای اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته و قابلیت های کشور همسو با تحولات جهانی به مرحله فعلیت درآید .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای سیاستهای اصل 44 در چند سال گذشته اشاره کرد و افزود : بیشترین واگذاریهای شرکت های دولتی به بخش خصوصی در دوران فعالیت دولت نهم صورت گرفته است .

بیگی با اشاره به روند کوچک سازی دولت یادآور شد: دولت همچنان قابلیت نظارتی خود را در بخش های مختلف اقتصادی همچنان حفظ خواهد کرد.