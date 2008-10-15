زنگ پیوند اولیا و مربیان در تمام مدارس ایران نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نمادین زنگ "پیوند" صبح امروز با حضور قائم‌ مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان، رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و تعدادی از دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها در مدرسه راهنمایی سلمان فارسی واقع در منطقه 9 تهران برگزار ‌شد.

قائم‌مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان در این مراسم گفت: انجمن اولیا و مربیان وظیفه دارد تا فعالیت های خود را به گونه ای ساماندهی کند که با روش های تربیتی همسویی داشته باشد.

ابوالفضل خادمیان با اشاره به اینکه انجمن اولیا و مربیان از قبل از انقلاب اسلامی فعالیت داشته است، افزود: با وجود اینکه این انجمن طی سالهای قبل از انقلاب تشکیل شده بود ولی نخستین اساسنامه آن بعد از انقلاب توسط شهید رجایی امضا شد.

وی در ادامه تصریح کرد: این ذهنیت غلطی است که انجمن اولیا و مربیان را مساوی پول می‌دانند چراکه انجمن اولیا و مربیان قصد دارد والدین در تمام زمینه ها به مدرسه کمک کنند.