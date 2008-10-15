به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با زور افزایی مطرح بود که در نهایت این لایحه با 162 رای موافق ازمجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر این اساس و طبق مصوبه مجلس به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون و ضمایم آن متشکل از لیست ممنوعه سال 2005 میلادی آیین نامه جهانی مبارزه با زورافزایی و شرایط اعطا مجوز استفاده از داروهای ممنوعه، آیین نامه جهانی مبارزه با زور افزایی، مجموعه مقررات جهانی ضد دوپینگ، استاندارد بین المللی برای آزمایشگاهها و استاندارد بین المللی برای نمونه گیری ملحق شده و سند الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.