سفر انتخاباتی کروبی به کردستان

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که حجت الاسلام مهدی کروبی با پایان یافتن کنگره این حزب که 25 و 26 مهرماه ( پنجشنبه و جمعه این هفته) در تهران برگزار می شود سفرهای انتخاباتی خود را آغاز می کند که بر این اساس وی در اولین سفر استانی خود به استان کردستان عزیمت خواهد کرد.

قرار است مهدی کروبی با حضور در جمع مردم استان کردستان از برنامه های خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن بگوید و محورهای برنامه های خود در بخشهای مختلف از جمله محورهای اقتصادی و سیاست خارجی را اعلام کند.

کروبی با حضور خود در استان کردستان دیدارهای مختلفی با اقشار گوناگون دانشگاهی، فرهنگی، روحانیون، صنوف و همچنین جمعیت اهل تسنن این استان خواهد داشت.

وی به احتمال فراوان در دومین سفر انتخاباتی خود به استان گلستان عزیمت می کند.