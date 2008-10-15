به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز متن پیام دکتر حسن بنیانیان آمده است: دوستان هنرمند، مدیران فرهنگی و هنری جامعه همچون روسای دانشگاهها افراد خدمتگزاری هستند که ایده‌آل‌ترین نقش آنها آماده‌سازی محیط است برای انتقال دانش اساتید به دانشجویان و فراهم کردن محیطی برای رشد آنها و در این راه باید انواع خدمات را فراهم کنند.

وی ادامه داده است: ما نیز در خدمت شماییم تا با پیش‌بینی تمهیدات لازم، انواع امکانات و زمینه‌هایی را که در موفقیت شما مؤثر است فراهم سازیم. در جریان این خدمتگزاری به صورت پیوسته با هنرمندان مختلف و مسایل آنها در ارتباط هستیم. همانطور که با نیازهای جامعه و با تجربیات متفاوت مواجه می‌شویم و از مجموع آنها به نکاتی می‌رسیم و فکر می‌کنیم یکی از خدمات ما می‌تواند این باشد که نکات مؤثر در موفقیت‌ها و شکست‌های هنرمندان را جمع‌بندی و به آنان یادآور شویم.

در بخش دیگر این پیام می‌خوانیم: در مسیر تکامل و رشد یک هنرمند به دست آوردن سهمی مناسب از توانمندی‌های گوناگون بهترین بازدهی را دارد، شیفته شدن روی یک بعد از مباحث و صرف عمر بیش از اندازه در آن موضوع، گرچه ممکن است برای هنرمند شیرین و دوست‌داشتنی باشد، اما در حقیقت مانعی است در مسیر عدم رشد و تکامل آن.

بنیانیان نوشته است: چه بسیار هنرمندان جوان که توانسته‌اند زیباترین اثر هنری را از جهت فرم، تکنیک و ظرافت‌های هنری عرضه کنند و نشان دهند وقت و انرژی زیادی را برای ارتقای توان خود به کار برده‌اند، اما استاد او از وجود این همه توانمندی و غیبت یک محتوای اثربخش و مفید غصه خورده، لیکن به واسطه نگرانی از دلشکسته شدن شاگرد چیزی به زبان نرانده است.

در ادامه پیام رئیس حوزه هنری آمده است: چه بسیار هنرمندانی که پیامی زیبا را در فیلمنامه خود گنجانده و نشان از آن دارد که انبانی از مطالعه، تحقیق و دانش دارد. اما از اینکه نتوانسته این پیام را در قالب و تکنیکی مناسب عرضه کند در رنج بوده و باز چه بسیار هنرمندانی که پیام زیبا را در قالب و تکنیکی فاخر گنجانده‌اند، اما این اثر برای مخاطب امروز ما جاذبه نداشته و آثاری که همه را داشته اما به واسطه عدم شناخت اقتضای محیط و جامعه امروز نقش سازنده در فرهنگ آن محیط نداشته است.

در پایان پیام بنیانیان به جشنواره رویش می‌خوانیم: حاصل مشاهده این مجموعه مباحث است که این سئوال را مطرح می‌کند که هنرمند جوان ما با کدامین معیار و با راهنمایی چه کسانی تعادل در توجه به ابعاد مختلف خلق و عرضه یک اثر هنری را بشناسد تا شیفتگی یک بعد، زمینه‌ساز فراموشی ابعاد دیگر نگردد. بدون شک فرآیند آموزشی و کیفیت جشنواره‌ها به ویژه داوری‌های آگاهانه و متعهدانه، ابزار مهمی در این مسیر است که باید با انتظارآفرینی بجا بین خود هنرمندان، کیفیت لازم را پیدا کند.

چهارمین جشنواره فیلم‌های کوتاه دینی رویش از ششم تا نهم آبان‌ماه به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.