دبیرستانهای صدرا در همه شهرستانهای یزد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام سید شریف حسینی کوهستانی، صبح امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات این دبیرستانها در بافق اظهار داشت: دانش آموزان در مدارس صدرا علاوه بر شرکت در امور فوق برنامه، در رشته علوم و معارف اسلامی تحصیل می کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مسائل و مشکلات این مدارس عنوان کرد: کمبود اعتبار و نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیز آموزشگاهها به وسایل آموزشی و کمک آموزشی، نبود فضای آموزشی مناسب و ... از مهمترین مشکلات مدارس صدرا در استان یزد به ویژه در شهرستان بافق است.

حسینی کوهستانی با تاکید بر همکاری همه دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات مدارس علوم اسلامی، خواستار همراهی مدیران دستگاهها با سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تجهیز مدارس صدرا و تامین نیازهای این مدارس شد.

در این نشست که محوریت آن رفع مشکلات مدرسه علوم اسلامی بافق بود، امام جمعه و فرماندار این شهر بر ضرورت توسعه و گسترش این مدارس تاکید کردند.

دبیرستان صدرای بافق از سال 86 تاسیس شده است و هم اکنون 40 دانش آموز در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.