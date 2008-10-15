رقابت 211 تیرانداز از شش کشور در تهران / علی آبادی در مراسم افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای بین المللی تیراندازی جام دوستی با حضور 211 ورزشکار از کشورهای ایران، امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت از روز شنبه 27 مهرماه آغاز و تا اول آبان ماه در تهران پیگیری می شود.

مراسم افتتاحیه این رقابتها با حضوز محمدعلی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، "شیخ سلمان" رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا، مسئولین وزارت امور خارجه و وزارت نفت، مسئولین ورزشی کشورمان به همراه سفرای برخی از کشورهای اسلامی و کلیه تیراندازان شرکت کننده سات 16 روز جمعه 26 مهرماه در سالن خواجه نصیر مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

تیراندازان زن و مرد شرکت کننده در این مسابقات از شنبه 27 مهرماه به مدت یک هفته در رشته های تراپ، تراپ دوبل، تپانچه بادی، تفگ بادی، تپانچه 50 متر ، تپانچه 25 متر، تفنگ درازکش 50 متر، اسکیت وتپانچه سنتر فایر در مجموعه ورزشی ساصد تهران، سالن های تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی و سالن تیراندازی مرکز تربیت معلم نسیبه به رقابت می پردازند.