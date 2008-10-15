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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

تیراندازی بین المللی تهران /

رقابت 211 تیرانداز از شش کشور در تهران / علی آبادی در مراسم افتتاحیه

رقابت 211 تیرانداز از شش کشور در تهران / علی آبادی در مراسم افتتاحیه

نخستین دوره رقابتهای جام بین المللی تیراندازی جام دوستی 26 مهر ماه با برگزاری آئین افتتاحیه رسما در تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای بین المللی تیراندازی جام دوستی با حضور 211 ورزشکار از کشورهای ایران، امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت از روز شنبه 27 مهرماه آغاز و تا اول آبان ماه در تهران پیگیری می شود.

مراسم افتتاحیه این رقابتها با حضوز محمدعلی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، "شیخ سلمان" رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا، مسئولین وزارت امور خارجه و وزارت نفت، مسئولین ورزشی کشورمان به همراه سفرای برخی از کشورهای اسلامی و کلیه تیراندازان شرکت کننده سات 16 روز جمعه 26 مهرماه در سالن خواجه نصیر مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

تیراندازان زن و مرد شرکت کننده در این مسابقات  از شنبه 27 مهرماه به مدت یک هفته در رشته های تراپ، تراپ دوبل، تپانچه بادی، تفگ بادی، تپانچه 50 متر ، تپانچه 25 متر، تفنگ درازکش 50 متر، اسکیت وتپانچه سنتر فایر در مجموعه ورزشی ساصد تهران، سالن های تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی و سالن تیراندازی مرکز تربیت معلم نسیبه به رقابت می پردازند.

کد مطلب 765604

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