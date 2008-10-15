به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیما ارتباط بیواسطه و مستقیم با مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان را از ویژگی‌های منحصربفرد ائمه جمعه برشمرد و با اشاره به ارتباط عمیق روحانیت با مردم گفت: رسانه ملی از دیدگاهها و همراهی ائمه جمعه برای ارتقای برنامه‌های خود استقبال می‌کند.

وی گسترش حوزه آموزش معارف اسلامی به ساختارهای جدید برنامه‌سازی را از رویکردهای موفق این رسانه برشمرد و گفت: تلاش برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون برای طرح مضامین دین در ساختارهای جدید و پرمخاطب نظیر مجموعه‌های نمایشی در چهار سال اخیر فضایی جدید را برای تبلیغ و تبیین معارف دین و مباحث قرآن فراهم کرده است.

ضرغامی با اشاره به استقبال مخاطبان از مجموعه‌های نمایشی با مضامین معارفی گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ذائقه‌سازی رسانه ملی در این زمینه موثر بوده و مجموعه‌ای نظیر "روز حسرت" با موضوع معاد و برزخ توانسته بیشترین مخاطب و بالاترین رضایتمندی مخاطبان را در قیاس با سایر مجموعه‌های تلویزیونی کسب کند.

وی با قدردانی از همفکری و همکاری علما و حوزه‌های علمیه در تولید مجموعه‌های معارفی و حضور مراجع و شخصیت‌های برجسته مذهبی در برنامه‌های رسانه ملی گفت: این حضور ارزشمند، ارتباط صمیمی و عاطفی مردم را با مراجع و علما تقویت و فرصتی مغتنم برای نشر معارف دینی از رسانه ملی فراهم کرده است.

رئیس صدا و سیما با اشاره به مسئولیت صدا و سیما در فضای رقابتی حاکم بر رسانه‌های جهان، از اختصاص نیافتن بودجه کافی برای تکمیل پوشش رسانه ملی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هنوز بیش از دو هزار نقطه کور در کشور وجود دارد که هیچیک از شبکه‌های صدا و سیما را دریافت نمی‌کنند.

ضرغامی اظهار امیدواری کرد با اهتمام دولت و مسئولان محلی هر چه سریعتر امکان دسترسی مردم به برنامه‌های صدا و سیما در اقصی نقاط کشور فراهم شود. بیستمین همایش سراسری ائمه جمعه که از 22 مهرماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده، امروز 24 مهر به کار خود پایان می‌دهد.