طرح جدید بیلبوردهای "سه زن" به ارشاد تهران ارائه شد

علی سرتیپی مدیر فیلمیران درباره بیلبوردهای "سه زن" که دیروز از سطح شهر تهران جمعآوری به خبرنگار مهر گفت: طرح جدید را با اصلاحات به ارشاد تهران ارائه کردیم و منتظر جواب هستیم. متاسفانه این فیلم تبلیغ دیگری ندارد و نامهای را هم که مدتی پیش برای مهندس ضرغامی مبنی بر تخفیف پخش تیزرها ارسال کردیم، به دلیل سفر ایشان به ترکیه بدون پاسخ مانده است.
وی افزود: هزینه بیلبوردها در سطح شهر بالاست و ما به خاطر این موضوع تاکنون مبالغ زیادی را صرف چاپ دوباره طرحها کردهایم. ارشاد تهران به حجاب سه شخصیت "سه زن" در طرح بیلبوردها ایراد گرفته، در حالی که ما پیش از این با رنگ مشکی بالای سر آنها را تیره کرده بودیم. البته اداره کل ارشاد و معاونت سینمایی با این طرحها مشکلی ندارند.
سرتیپی ادامه داد: هزینههای پخش تیزرهای این فیلم بسیار بالا است و با توجه به حجم تبلیغات فیلمهای "دعوت" و "آواز گنجشکها" در تلویزیون عملا تیزرهای محدود "سه زن" دیده نمیشود. ما توانایی پرداخت هزینههای این تیزرها را نداریم و امیدوارم بتوانیم بیلبوردها را با طرح جدید دوباره در سطح شهر نصب کنیم.
"سه زن" روایتگر قصه سه نسل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کردهاند و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده یکدیگر را بازمییابند. نیکی کریمی، مریم بوبانی، رضا کیانیان، بابک احمدی، مهرداد ضیایی و آتیلا و ستاره پسیانی دیگر بازیگران این فیلم هستند.
دیگر عوامل فیلم سینمایی "سه زن" عبارتند از نغمه ثمینی فیلمنامهنویس، داریوش عیاری مدیر فیلمبرداری، محمدرضا نجفی مدیر تولید، مهری شیرازی چهرهپرداز، ژیلا مهرجویی طراح لباس، پرویز آبنار صداگذار و بامداد فیلم تهیهکننده.
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